الكرملين: لا يوجد هجوم على آزوفستال

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وقال بيسكوف: "صدر أمر علني من القائد الأعلى بإلغاء الهجوم، لذلك لا يوجد هجوم، لكن التوترات تحصل بسبب أن المسلحين يطلقون النار، وهذه المحاولات يتم قمعها بسرعة كبيرة".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقها نظام الصمت.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، يوم الثلاثاء، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.

وأضاف أستافيف: "قام الجيش الروسي وقوات دونيتسك الشعبية في تدمير مواقع إطلاق النار هذه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.