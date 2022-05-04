موريتانيا: جلسات الحوار السياسي تنطلق رسميا قبل نهاية مايو

العالم- إفريقيا

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول: "سيتم تحديد المواضيع المقترحة للحوار وتحديد طبيعة المشاركين فيه قبل العاشر من مايو الجاري، على أن تبدأ جلسات التشاور رسميا قبل نهاية الشهر".

وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية للحوار السياسي يوم 16 أبريل/ نيسان الماضي، وعقدت عدة اجتماعات في إطار التحضير للحوار.

وتضم اللجنة تسعة أعضاء من الأغلبية الرئاسية، وتسعة أعضاء من المعارضة، ويرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف.

وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه "لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع".

وفي فبراير/ شباط 2021، طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ودعت هذه الأحزاب إلى أن يركز الحوار على المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري وغيرها.

ومن المقرر أن تشهد موريتانيا العام المقبل، انتخابات نيابية ومحلية، على أن تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024.​​​​​​​