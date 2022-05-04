موسكو: تكلفة العقوبات على الأوروبيين ستزداد

العالم - روسيا

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يراقب المسألة (مناقشة الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات) ويجري حساب مجموعة متنوعة من الخيارات للرد عليها.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هذه خطط في الوقت الحالي، ومناقشتها مستمرة هناك (في الاتحاد الأوروبي)، ونحسب مجموعة متنوعة من الخيارات. بشكل عام إذا تحدثنا عن العقوبات فهي سلاح ذو حدين يحاول إلحاق الضرر بنا، وعليهم أيضا دفع ثمن باهظ".

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن الأوروبيين يدفعون بالفعل ثمنا باهظا، وقال إن "تكلفة هذه العقوبات على المواطنين الأوروبيين سترتفع كل يوم".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

وأشارت إلى أنه في إطار الحزمة السادسة سيتم أيضا حظر بث ثلاث قنوات تلفزيونية حكومية روسية رئيسية، كذلك لفتت المسؤولة إلى أن المفوضية اقترحت فصل 3 بنوك روسية أخرى، بما في ذلك "سبيربنك"، عن منظومة الدفع "سويفت".

وتقوم المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراحات بشأن تفاصيل العقوبات، ومن المتوقع أن ينظر ممثلو الاتحاد الأوروبي الدائمون (ممثلو 27 دولة أوروبية) في تلك الاقتراحات هذا الأسبوع.