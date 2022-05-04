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فلسطين.. الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

فلسطين.. الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسيران الفلسطينيان، خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، ورائد ريان (27 عامًا) من قرية "بيت دقو" شمال القدس، إضرابهما عن الطعام؛ رفضًا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال.

العالم- فلسطين

وأكد "نادي الأسير" الفلسطيني (منظمة أهلية)، أن المعتقل عواودة المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً، يواجه وضعاً صحياً خطيراً، نقل على إثره من معتقل "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأضاف "نادي الأسير"، في بيان له الأربعاء، أنه ورغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، فإن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

والمعتقل عواودة أب لأربع بنات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقًا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

وفي السياق، يواصل الأسير رائد ريان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ28 توالياً؛ رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يعاني من تفاقم مستمر في وضعه الصحي في زنازين معتقل "عوفر"، وتواصل سلطات الاحتلال كذلك تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه.

والأسير ريان المحتجز حاليًّا في سجن "عوفر"، اعتقلته قوات الاحتلال في 3 تشرين الآخِر/ نوفمبر الماضي، بعد مداهمة منزله واستجواب ساكنيه، حيث حوّلته للاعتقال الإداري 6 أشهر، إلّا أنّه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال، تم تجديده إداريًّا 4 أشهر إضافية، ليُعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

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