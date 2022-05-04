كاظمي قمي: إمدادات المياه الإيرانية تحول دون التحديات البيئية في أفغانستان

العالم - إيران

وقال حسن كاظمي قمي، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني لأفغانستان في أعقاب العاصفة التي ضربت الأقاليم الجنوبية بأفغانستان، إن إمدادات المياه الإيرانية ستمنع العواصف الترابية في جنوب أفغانستان.

وكتب كاظمي قمي في تغريدة على تويتر أن إيران تعتقد منذ سنوات أن الأزمة البيئية لا تعرف حدودا وأن دول المنطقة يجب أن تعمل معا للتغلب على هذا التحدي.

وأضاف أن إيران مستعدة للمساعدة في نقل المعرفة اللازمة لمنع الأزمة البيئية في أفغانستان.

وشدد المبعوث الإيراني على أن ضمان حق إيران في مياه هلمند ضروري لمنع التحديات البيئية في جنوب أفغانستان.

كما أعرب كاظمي قمي عن أمله في أن يخطط الحكام الأفغان لتعويض أخطاء الماضي.

جدير بالذكر أن صورا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أظهرت تحول أحد الطرق في ولاية هلمند إلى اللون البرتقالي بسبب العاصفة.