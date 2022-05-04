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معارك عنيفة في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية

معارك عنيفة في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو، إن مجمع آزوفستال في المدينة يشهد “معارك عنيفة”، بعد قليل من تأكيد موسكو أنها لا تشن هجومًا على المصنع الضخم الذي يتحصن فيه مقاتلون أوكرانيون.

العالم - اوروبا

وقال بويتشنكو للتلفزيون الأوكراني “للأسف تدور معارك عنيفة في آزوفستال اليوم… فقدنا الاتصال بالرجال. لا يمكننا معرفة ما يجري هناك، سواء كانوا بأمان أم لا”.

واضاف حاكم إقليم دونيتسك الثلاثاء إن القوات الروسية قتلت 21 مدنيا في المنطقة وأصابت 27 آخرين.

وأوضح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “هذا هو أكبر عدد من الضحايا في يوم واحد منذ أن قصف الروس محطة كراماتورسك للسكك الحديدية”.

وأضاف: “سيحاسب الروس على كل جريمة ترتكب على أراضينا”.

من ناحية أخرى قصفت القوات الروسية بالصواريخ محطتين للطاقة في منطقة لفيف غرب أوكرانيا مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة، ولم يتم الكشف عن أية إصابات جراء القصف.

إلى ذلك قالت بريطانيا اليوم الأربعاء إن روسيا نشرت 22 مجموعة قتال تكتيكية قرب مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا في محاولة للتوغل على طول المحور الشمالي في منطقة دونباس.

وفي تقرير متابعة على تويتر ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسفرودونتسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

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