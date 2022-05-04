الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيرته السويدية ملف حميد نوري

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيرته السويدية ملف حميد نوري
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان مع نظيرته السويدية آن لينده، القضايا المهمة الثنائية، ولا سيما القنصلية.

العالم - إيران

ورداً على الاتصال الهاتفي من وزيرة خارجية السويد، مساء اليوم الأربعاء، وفي إشارة إلى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، صرح أميرعبداللهيان أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر اعتقال ومحاكمة السيد حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج عنه فوراً.
وأضاف: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.
وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا الاتصال عن أمله في أن يشهد البلدان ومن خلال الإرادة والجهود المشتركة والمتبادلة تطور العلاقات في مختلف المجالات.
واتفق وزيرا خارجية إيران والسويد على استمرار المشاورات والتبادل المستمر لوجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.

روابط ذات صلة

عبداللهيان يتلقى رسائل تهنئة من نظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقفة احتجاجية جديدة للجماهير الجزائرية أمام مقر فيفا

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيرته السويدية ملف حميد نوري

معارك عنيفة في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية

بهجمات منفصلة.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ بريف دير الزور

هدايا عيدية للجرحى بهيئتي المستشفى الجمهوري والثورة بصنعاء

العراق.. استهداف فاشل لمنزل وكيل الاستخبارات بصاروخ كاتيوشا