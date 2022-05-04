وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيرته السويدية ملف حميد نوري

العالم - إيران



ورداً على الاتصال الهاتفي من وزيرة خارجية السويد، مساء اليوم الأربعاء، وفي إشارة إلى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، صرح أميرعبداللهيان أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر اعتقال ومحاكمة السيد حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج عنه فوراً.

وأضاف: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا الاتصال عن أمله في أن يشهد البلدان ومن خلال الإرادة والجهود المشتركة والمتبادلة تطور العلاقات في مختلف المجالات.

واتفق وزيرا خارجية إيران والسويد على استمرار المشاورات والتبادل المستمر لوجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.