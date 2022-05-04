الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفيديف: إعلان الناتو يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة

مدفيديف: إعلان الناتو يعني احتمال إرسال أسلحة نووية إلى دول جديدة
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن إعلان حلف الناتو أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات يعني احتمال جلب أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف.

العالم - روسيا

وأضاف: "إن القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو 1997 ليس معاهدة دولية حقيقية تخضع للتصديق. هذه وثيقة سياسية".

وتابع: "اليوم، صرح أعضاء الناتو أنهم لم يعودوا يعتبرون أنفسهم ملزمين به. كما تغيرت الظروف، ولا شيء يعيقهم. عواقب هذه الخطوة بسيطة: يمكنك سحب الأسلحة النووية إلى أراضي الدول الأعضاء الجديدة (على سبيل المثال، السويد وفنلندا)، وإجراء تدريبات عسكرية استفزازية بالقرب من حدودنا. لقد فعلوا ذلك من قبل، ولكن كانت هناك على الأقل هذه الوثيقة السياسية".

وأشار مدفيديف إلى أن أعضاء الناتو لم يتحدثوا بعد بشكل مباشر عن الانسحاب من قانون التأسيس، بل يقولون أن "الاتفاق لم يمت بعد".

روابط ذات صلة

بايدن: سأناقش مع زعماء G7 فرض مزيد من العقوبات على روسيا

موسكو: تكلفة العقوبات على الأوروبيين ستزداد

هنغاريا: لسنا مستعدين للتخلي عن أمن الطاقة

بيلاروسيا تصادق على اتفاق نقل المواد النووية مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وحيدي: حرب الأعداء ضد إيران حرب علی الهویة وتتجاوز معادلات القوة

تونس: النيابة تفتح تحقيقا بشأن تسجيلات صوتية منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا

83 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

شيوخ عشائر ديالى يوجهون 3 رسائل للحشد الشعبي في العيد

وزير الداخلية التركي في إدلب.. ومشروع لإعادة مليون لاجئ سوري

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-05-2022