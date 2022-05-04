الرئيسان الإيراني والإندونيسي يؤكدان على أهمية القضية الفلسطينية

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي اليوم الأربعاء هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وشعب بلاده بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأعرب عن أمله بأن تنعم جميع دول العالم وخاصة الشعب والحكومة في إندونيسيا بالسلام والأمن.

وفي إشارة إلى الإمكانيات المختلفة المتاحة في البلدين، أضاف رئيسي: "من خلال الجهود المشتركة لتفعيل هذه الإمكانيات، يمكن تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.. وتسعى جمهورية إيران الإسلامية إلى تعزيز علاقاتها في الساحتين الإقليمية والدولية مع أولوية الدول الصديقة.

وفي جانب آخر من خطابه، أشار رئيسي إلى أهمية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي، وقال: "على الدول الإسلامية أن تكون متماسكة ومتحدة في الدفاع عن نضال الشعب الفلسطيني".

من جانبه هنأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في هذا الاتصال الهاتفي، الرئيس والشعب الإيراني بعيد الفطر، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع جمهورية إيران الإسلامية، لا سيما في مجال الطاقة و الصحة.

وصرح الرئيس الإندونيسي: بالإضافة إلى القواسم الثقافية المشتركة، إن إيران وإندونيسيا لديهما وجهات نظر قريبة حول القضايا الإقليمية والدولية، وكلاهما يدعم تطلعات الشعب الفلسطيني.