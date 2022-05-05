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بالفيديو.. أهم شاهد على عهد الفتوحات الاسلامية في ليبيا بمهب الريح !!

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

يعد القصر الفاطمي بالشرق الليبي أحد أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمغرب العربي وشاهدا على أثر الخلافة الفاطمية بالمنطقة، الا أن غياب الترميم والإصلاح يعتبر في نظر الليبيين مشكلا يستوجب حلا من السلطات.

العالم - خاص العالم

بين الماضي والحاضر تشهد هذه الجدران التاريخية على عهد الفتوحات الاسلامية، قصر المعز لدين الله الفاطمي والذى يقع غرب مدينة طبرق شرق ليبيا وبالتحديد بمنطقة العزيات القريبة من مدينة درنة يعد من اهم المعالم التاريخية في البلاد.

يعود بناء هذا القصر إلى سنة 362 هجرى الموافق ل972ميلادي حقبة الفتوحات الاسلامية حيث كان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يتخذه كإستراحة عند سفره بين مصر وتونس.

وبقيت هذه الجدران شاهدة على العهد الفاطمي وتروى حكايات ماضي الفتح الاسلامي ،الا ان الاهمال ونقص الترميم والاهتمام بصيانة دورية لهذا المعلم التاريخي يعد مشكلة وفق الليبيين.

ارث حضاري وتاريخي يحمله هذا المعلم الإسلامي الليبي ،حيث مرت عليه عقود ليبقي صامدا باطلالته المعمارية التي تعد شاهدة على حضارة الفاطميين.

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