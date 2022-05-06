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هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا

هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن "تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا".

العالم _ فلسطين

وقال هنية في تصريح صحفي مساء الخميس: "شعبنا لم ولن يقف صامتًا كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية".

وجاءت تصريحات هنية بعد مقتل 3 مستوطنين، وإصابة آخرين بجروح إثر عملية طعن بطولية نفذها شاب فلسطيني في منطقة "إلعاد"، قرب تل أبيب، مساء الخميس.

وبعد العملية التي جاءت أيضا بعد ساعات من اقتحام كبير لقوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى، تعالت دعوات صهيونية لاغتيال قادة حركة حماس.

وأردف هنية: "الأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص، وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق".

وشدد على أن شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة بإذن الله.

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هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا