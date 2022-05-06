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ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في الصين إلى 53

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في الصين إلى 53
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، إن عدد القتلى في انهيار مبنى في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان ارتفع إلى 53 شخصا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأشارت المحطة، إلى أنه تم إنجاز كافة أعمال البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

في وقت سابق، جرى الحديث عن سقوط 26 قتيلا، بسبب انهيار المبنى المكون من 6 طوابق في يوم 29 أبريل الماضي.

ويشار إلى أن المبنى، كان يضم متاجر ومطاعم بالإضافة إلى فندق صغير.

في 30 أبريل، أفادت السلطات المحلية بوجود 23 شخصا تحت الأنقاض، وبأن حوالي 40 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين.

ووفقا للمعطيات الرسمية، تم إنجاز عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث، وتم العثور على جميع المحاصرين تحت الأنقاض وعلى كافة المفقودين.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 10 أحياء من تحت الأنقاض، وتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم جميعا.

واعتقل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم المالك، على خلفية انهيار المبنى الذي وصفته "شينخوا" بأنه "مبنى مشيد ذاتيا"، للاشتباه في تجاوز ومخالفة قوانين البناء أو ارتكاب مخالفات أخرى.

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