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رئيس المكسيك.. واشنطن ضخت 30 مليار للحرب في أوكرانيا وتجاهلت دعوتنا لتوسيع برنامج غرس الأشجار

رئيس المكسيك.. واشنطن ضخت 30 مليار للحرب في أوكرانيا وتجاهلت دعوتنا لتوسيع برنامج غرس الأشجار
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة، خلال جولة تستغرق خمسة أيام في أربع دول بأمريكا الوسطى وكوبا.

العالم - الأميرکيتان

وانتقد لوبيز أوبرادور بشدة المسؤولين الأمريكيين لسرعتهم في إرسال المليارات إلى أوكرانيا، بينما كانوا يتباطأون في تقديم مساعدات التنمية لأمريكا الوسطى.

وقال أوبرادور في محطته الأولى بغواتيمالا: "وافقت واشنطن بالفعل على 30 مليار دولار للحرب في أوكرانيا، بينما كنا ننتظر منذ أن طلب الرئيس السابق دونالد دونالد ترامب التبرع بنحو 4 مليارات دولار، وحتى اليوم، لا شيء، لا شيء على الإطلاق".

وعبر عن غضبه لأن الولايات المتحدة رفضت دعواته للمساعدة في توسيع برنامجه لغرس الأشجار بأمريكا الوسطى، مضيفا: "بصراحة، يبدو أنه لا يمكن تفسيره من جانبنا، سوف نستمر في الإصرار باحترام على ضرورة تعاون الولايات المتحدة".

يدفع البرنامج الذي يحظى باهتمام لوبيز أوبرادور، المعروف باسم "زرع الحياة"، أجرا شهريا للمزارعين لزراعة أشجار الفاكهة والأخشاب في مزارعهم والعناية بها.

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رئيس المكسيك.. واشنطن ضخت 30 مليار للحرب في أوكرانيا وتجاهلت دعوتنا لتوسيع برنامج غرس الأشجار