الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا

الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة شنت ضربات جوية على 24 منشأة عسكرية أوكرانية.

العالم - روسيا

وقال خلال إحاطة صحيفة اليوم الجمعة: "ضربت طائرات عملياتية - تكتيكية، وطائرات عسكرية وطائرات مسيرة، 24 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل. من بينها 18 منطقة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودعين أسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "تم تدمير مستودع كبير للذخيرة للقوات الأوكرانية موجود على أراضي مصنع "غنيرغوماشسبيتسستال" في مدينة كراماتورسك بصواريخ عالية الدقة محمولة جوًا".

واختتم قائلا " إجمالاً ، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير ما يلي: 151 مقاتلة ، و 112 مروحية و 742 مسيرة و 290 صاروخًا مضادًا للطائرات ، و 2854 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 329 راجمة صواريخ و 1338 ما بين مدفعية ومربط هاون".

روابط ذات صلة

روسيا تعلن تدمير 45 موقعا عسكريا و41 مركز قيادة لقوات كييف

شاهد.. حرب العقوبات ضد روسيا تعصف في سماء القارة الاوروبية

شاهد بالفيديو: آخر تطورات العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا

روسيا تدمر محطات كهربائية ومنظومات "إس-300" اوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. الهيئة النسائية تسير قافلة عيدية بالمحويت دعما للجبهات

شاهد..لهذا السبب الحرب في اوكرانيا بعيدة عن النهاية..

شاهد..مراسل العالم يتحدث عن اجواء الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في سوريا

الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا

زيارة عيدية للمرابطين في جبهات محافظة الجوف

رئيس المكسيك.. واشنطن ضخت 30 مليار للحرب في أوكرانيا وتجاهلت دعوتنا لتوسيع برنامج غرس الأشجار