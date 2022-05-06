الدفاع الروسية: سلاح الجو والطائرات المسيرة يشنون ضربات على 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا

العالم - روسيا

وقال خلال إحاطة صحيفة اليوم الجمعة: "ضربت طائرات عملياتية - تكتيكية، وطائرات عسكرية وطائرات مسيرة، 24 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل. من بينها 18 منطقة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودعين أسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "تم تدمير مستودع كبير للذخيرة للقوات الأوكرانية موجود على أراضي مصنع "غنيرغوماشسبيتسستال" في مدينة كراماتورسك بصواريخ عالية الدقة محمولة جوًا".

واختتم قائلا " إجمالاً ، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير ما يلي: 151 مقاتلة ، و 112 مروحية و 742 مسيرة و 290 صاروخًا مضادًا للطائرات ، و 2854 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 329 راجمة صواريخ و 1338 ما بين مدفعية ومربط هاون".