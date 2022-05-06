شاهد..السفير اللبناني لدى طهران: عملية الاقتراع تجري بسلاسة وبحضور كثيف

العالم - خاص بالعالم

وقال عباس في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال النشرة الاخبارية، إن افضل طريقة للمواطن اللبناني لايصال صوته تتم عبر التصويت.

واضاف، أن الاستقبال على الاقتراع من قبل اللبنانيين المغتربين في ايران كان كثيفا واصوات الاقتراع تجاوزت 250 ناخب منذ الصباح من اصل 642 شخص.

وتوقع السفير اللبناني بان القسم الاكبر من المغتربين اللبنانيين في ايران سيدلون باصواتهم اليوم،داعيا اللبنانيين الى الحضور الى السفارة اللبنانية في طهران من اجل الاقتراع.

وحول أهمية الانتخابات اللبنانية، قال عباس، إن افضل طريقة للمواطن اللبناني من اجل ايصال صوته حول اي قضية هي الانتخابات الديمقراطية.

وحول كثافة المشاركين المغتربين في الانتخابات قال عباس، إن الاوضاع داخل لبنان جعلت المغتربين يشعرون بالمسؤولية اتجاه ما يجري في البلد، ومن خلال التصويت يريدون المساهمة في حل الازمة التي يعيشها لبنان.

وقال السفير اللبناني لدى طهران، إن المغترب الذي لم ستطيع ان يسجل من اجل التصويت اليوم، يستطيع ان يسافر الى لبنان ويشارك في الانتخابات التشريعية التي ستنظم في الداخل.

هذا وبدأت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية اللبنانية،من خلال اقتراع المغتربين في الدول العربية والإسلامية، وفتح اول مركز اقتراع امام المغتربين اللبنانيين للادلاء بأصواتهم في العاصمة الايرانية طهران وتنطلق نهار الخميس المقبل، عملية اقتراع الموظفين المشاركين في العملية الانتخابية كرؤساء أقلام ومساعدين لهم ، وتستكمل يوم الأحد ، للناخبين المقيمين داخل لبنان.

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