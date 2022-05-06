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مقتل 7 جنود و4 من أفراد قوات رديفة للجيش في بوركينا فاسو

مقتل 7 جنود و4 من أفراد قوات رديفة للجيش في بوركينا فاسو
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قتل سبعة جنود وأربعة من قوات رديفة للجيش في كمينين في شمال ووسط بوركينا فاسو، بحسب ما أعلن الجيش.

العالم - إفريقيا

ووقع الكمين الأول قرب بلدة سوليه، وأدى إلى مقتل جنديين وأربعة من المتطوعين الذين يساعدون الجيش، فيما قتل خمسة من عناصر "وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك" في كمين آخر.

وأكد الجيش أنه "من جهة العدو، أحصيت نحو عشرين جثة إرهابيين خلال العمليات الأمنية"، مضيفا أن "أسلحة وذخائر وعربات دارجة وأجهزة اتصالات دمرت وانتشلت".

وتتعرض بوركينا فاسو وخصوصا شمالها وشرقها لهجمات "الجهاديين" منذ 2015.

وينتمي هؤلاء خصوصا إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وخلفت اعمال العنف اكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح.

ومطلع أبريل، أعلن الرئيس الجديد تشكيل لجان محلية للتحاور مع المجموعات "الجهادية" في محاولة للحد من العنف.

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