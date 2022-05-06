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بالفيديو:.. حشرات تضيء ليل غابة!

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

مشاهد رائعة ونادرة التقطتها قناة صينية توثق "إضاءة" حشرات لغابة معتمة.

العالم- منوعات

زيّنت حشرات مضيئة ليل غابة صينية وكأن تلك الحشرات نجوم تضيء السماء المظلمة.
وقالت قناة "People's Daily, China" على "يوتيوب" إن هذه الحشرات هي الخنفساء المضيئة أو ما يعرف باليراعة.

وتم التقاط هذا المشهد الرائع في غابة "شي شوانغابانا" التي تقع في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.

واليَرَاعَة أو الخنافس المضيئة أو الحُبَاحِب أو أَبُو حُبَاحِب (بالإنجليزية: Fireflies أو Lightning bugs)‏ حشرة تنتمي إلى أسرة الخنافس غمدية الأجنحة، من رتيبة بوليفاجا. تتميز بظاهرة الإضاءة الباردة. يوجد في جميع أنحاء العالم حوالى 2000 نوع منها.

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بالفيديو:.. حشرات تضيء ليل غابة!

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