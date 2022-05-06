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إقامة مهرجان زهرة الأرنج في مدينة رشت شمال ايران

إقامة مهرجان زهرة الأرنج في مدينة رشت شمال ايران
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

يقام مهرجان زهرة الأرنج الثامن في مدينة كومالا في مدينة لنجرود بهدف زيادة الحيوية والسعادة من خلال إقامة أكشاك للحرف اليدوية ومشتقات عشبة النارنج وإقامة احتفال ومباراة مصارعة.

العالم- منوعات

فيما يلي تتابعون صورا لهذه المراسم:

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