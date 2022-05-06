شاهد.. ارتفاعات مدينة 'ماسال' المذهلة شمالي ايران

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يعتبر السقف الأخضر لماسال من الأماكن التي يجب أن تزورها في ماسال ، على بعد كيلومتر واحد من مدينة ماسال في مرتفعات بام سبز ، يمكنك أن ترى أمام عينيك منظر جميل وشامل للدير وميناء أنزلي.

لا تركز مناطق الجذب والمعالم السياحية في ماسال على وسط المدينة ، فالفصول الصيفية المذهلة في هذه المنطقة هي واحدة من أجملها.

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين دائمًا ما يكون لديهم في أحلامك فكرة أنك تعيش في كوخ خشبي في قلب الجبال البكر وعندما تشرق الشمس وتفتح عيناك ، ترى السحب أمامك. أيضًا ، على الجانب الآخر ، تتحرك الحيوانات ذات الأرجل الأربعة من مسافة بعيدة. بالقرب من أصوات الطيور وقطعان الماشية والأغنام التي تداعب أذنيك ، يجب أن تعلم أن كل هذه الأحلام ستتحقق لك في أولوسبيلانجا ماسال و هو أجمل منتجع صيفي جبلي في ماسال يسكنه سكان ماسال الذين ينتقلون إلى المنطقة في الصيف ويعيشون في أكواخ ومباني خشبية.