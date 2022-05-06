معرض للصناعات اليدوية الايرانية في حلبجة شمالي العراق

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وقد شارك في مراسم افتتاح هذا المعرض القنصل الايراني في العراق مهدي شوشتري ومحافظ السليمانية وقائممقام مدينة حلبجة بالاضافة الى مدراء دوائر الصناعات اليدوية في 5 محافظات ايرانية شاركت في المعرض.

وتهدف اقامة هذا المعرض الى تعزيز الاواصر الثقافية والعلاقات التجارية بين ايران والعراق وتشارك محافظات آذربايجان غربي، وايلام، وكردستان، وكرمانشاه، وهمدان بالمنتجات والأشغال اليدوية في هذا المعرض.

وقال مساعد مدير الصناعات اليديوية في محافظة همدان الايرانية في كلمة القاها في افتتاح المعرض بان هناك تشابه حضاري وثقافي بين سكان هذه المحافظات الايرانية الـ 5 واقليم كردستان العراقي وان اقامة هذا المعرض تأتي في هذا السياق.

ومن المقرر ان تستمر اقامة هذا المعرض لأربعة ايام.