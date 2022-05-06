الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

معرض للصناعات اليدوية الايرانية في حلبجة شمالي العراق

معرض للصناعات اليدوية الايرانية في حلبجة شمالي العراق
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

افتتح يوم امس الخميس معرض الصناعات اليدوية الايرانية في مدينة حلبجة في شمالي العراق.

العالم - ایران

وقد شارك في مراسم افتتاح هذا المعرض القنصل الايراني في العراق مهدي شوشتري ومحافظ السليمانية وقائممقام مدينة حلبجة بالاضافة الى مدراء دوائر الصناعات اليدوية في 5 محافظات ايرانية شاركت في المعرض.

وتهدف اقامة هذا المعرض الى تعزيز الاواصر الثقافية والعلاقات التجارية بين ايران والعراق وتشارك محافظات آذربايجان غربي، وايلام، وكردستان، وكرمانشاه، وهمدان بالمنتجات والأشغال اليدوية في هذا المعرض.

وقال مساعد مدير الصناعات اليديوية في محافظة همدان الايرانية في كلمة القاها في افتتاح المعرض بان هناك تشابه حضاري وثقافي بين سكان هذه المحافظات الايرانية الـ 5 واقليم كردستان العراقي وان اقامة هذا المعرض تأتي في هذا السياق.

ومن المقرر ان تستمر اقامة هذا المعرض لأربعة ايام.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مصور ايراني يفوز بالميدالية الذهبية بمهرجان التصوير في تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحلية مياه البحر بكبسة زر

حماس تأمل باستئناف علاقاتها مع دمشق

اكتشاف جبال من السكر مخبأة في نباتات المحيط!

بيزنس إنسايدر: كشف وثائق للـ(FBI) تؤكد صلة الحكومة السعودية بهجمات سبتمبر

عملية إلعاد.. السيل الفلسطيني مستمر ولن يهدأ حتى يقتلع الكيان الاسرائيلي تماما

نذر الحرب.. 18 مقاتلة صينية تدخل أجواء تايوان