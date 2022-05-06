شاهد..مخاوف التونسيين على مستقبل الديمقراطية في البلد

العالم - خاص بالعالم

ويقول التونسيون إنه يتعلق بحالة الارتباك والتردد، والمسار غير الواضح الذي تعيشه البلاد، وهي تتصل بتحذيرات الرئيس "قيس سعيد" من سياسة الارض المحروقة، وعاصفة التغيير التي ينوي برياحها حل الأحزاب واعتقال قادتها.

تصريحات الرئيس بشأن وضوح التوجهات الكبرى نحو صياغة الدستور، دفعت الاتحاد العام التونسي للشغل ذى التأثير القوي لرفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة.

وجدد الاتحاد رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم ومزيد من الانقسام.

وفي سياق تأزم الوضع السياسي، يواصل القضاء التونسي تحقيقه، بشان تسجيلات صوتية مسربة منسوبة إلى مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة، وتتضمن التسريبات حديثا عن 'كواليس قصر قرطاج' ولقاءات الرئيس قيس سعيد مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين.

سلطة رابعة لا سلطة راكعة، من أجل هذا المنطلق تظاهر صحفيون لمواجهة الخطر الداهم الذي يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

وندد الصحافيون بتراجع الحريات في البلاد، والخروقات التي تهدد الحريات بشكل عام منذ أن سيطر الرئيس "قيس سعيد" على السلطة التنفيذية في تموز يوليو الماضي وحل البرلمان لاحقا هذا العام في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب على السلطة.