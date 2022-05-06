شاهد..قائم بالاعمال بالسفارة اللبنانية لدى دمشق: لم يحصل اي خرق في الانتخابات

العالم - مراسلون

وقال ظاهر في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الناخبين المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسمائهم في السفارة اللبنانية في دمشق منذ فتح صناديق الاقتراع توافدوا الى السفارة من اجل الإدلاء باصواتهم في الانتخابات النيابية اللبنانية.

ووصف الظاهر، اجواء الانتخابات اللبنانية للمغتربين اللبنايين في سوريا بالجيدة، من جانب الحضور والمشاركة في الانتخابات.

وحول اشكالية عدم مشاركة بعض اللبنايين في الانتخابات بسبب النقص في الاوراق الثبوتية، قال القائم بالاعمال بالسفارة اللبنانية بدمشق، إن وزارة الخارجية والمغتربين عندما فتحت ابواب التسجيل من اجل المشاركة في الانتخابات طلبت من اللبنانيين يكون لديهم هوية بلاستيكية او جواز سفر صالح، واي شخص لم يقدم اوراق ثبوتية وافية تم رفض طلبه في المشاركة.

وحول وصول وزارة الخارجية المغتربين اللبنانيين الى دمشق لمتابعة سير العملية الانتخابية، قال ظاهر إن روساء الاقلام الموجودين في السفارة في العملية الانتخابية هم من الوزارة الخارجية تعزيزا للشفافية.