شاهد..هكذا انتهت عملية الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في طهران

العالم - مراسلون

يوم مزدحم ، هكذا وصف، و هو اليوم الذي مر على السفارة اللبنانية في طهران في السادس من ايار فتح السفارة اللبنانية ولاول مرة ابوابها امام الناخبين اللبنانيين.

642 مواطنًا لبنانيًا من مختلف الطوائف اللبنانية المقيمين في إيران كانوا على موعدن للتصويت في الانتخابات النياببة اللبنانية.

وقال السفير اللبناني لدى طهران حسن عباس: "إن عملية الانتخابات منذ الصباح بدأت الساعة السابعة صباحا، ومرت بسلاسة ولدينا ضغط كبير اتى الكثير من الناس باكرا محمسين وصوتوا، وهذا الضغط الصباحي هو نتيجة شعور المواطنين بالرغبة بالتصويت، وسجل بشهر تشرين الاول والثاني 642 ناخب".

دخلت الى داخل مقر السفارة اللبنانية، وكأنها تدخل دارها، نشأت زهراء وترعرعت في لبنان، احبت ان تخوض مضمار الاعلام فدرست العلوم السياسية وتفوقت فيها كي تكون فاهمة لما تقوله.

مرت عليها ايام لم تنساها ابدا..عاشت زهراء ايام حرب تموز وهي في بداية شبابها، مشاهد تخلدت في ذاكرتها عن تلك الايام مازالت تساورها في خلواتها تقول اليوم انها لن تتخلى عن الذين سالت دمائهم من اجلها.



وقالت زهراء عماد وهي ناخبة لبنانية: "انا اتيت هنا، والمسافة كانت بعيدة جدا من اجل اثبت للكل ان شعبية المقاومة لم تتراجع، واحب اقول لسماحة السيد نصرالله نحن معك معك وليس فقط نقدم لك اصواتنا حتى ارواحنا نقدمها لك ولا تهتم خلفك شعب طويل وعظيم وهو دائما معك ولن يتركك".

امثال زهراء كانوا كثيرا، حيث ان عملية الاقتراع شهدت اقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين في طهران.

الانتخابات اللبنانية وصفت بالمفصلية، بدأت في الخارج ولاول مرة في ايران وسوف تنتهي في الـ15 من ايار مايو المقبل في الداخل ومابين البدايو النهاية تتنوع امال النخابين بان تفضي الى نتائج عاجلة وسريعة لازمات بلد انهكته الحروب واتعبته الازمات.

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