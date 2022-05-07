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بطولات المقدسيين في الأقصى

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

سجل الفلسطينيون في الاونة الاخيرة بطولات بالقدس غير مسبوقة قياسا بالسنوات الماضية.

العالم - انقلاب الصورة

والبطولات التي سجلها الفسطينني مقابل جنود الاحتلال ربما لا توصف كما تستحق، فالصور والمشاهد هي الكفيلة بإعطاء كل من يتابع الصورة الحقيقية لما كان يجري في باحات المسجد الاقصى المبارك وفي القدس، وخوفا لدى الصهاينة غير مسبوق.

وتنم بطولات الفلسطينيين في المسجد الاقصى المبارك عن ارادة وثقة وثبات وقوة ويقين وايمان، لانهم يدافعون عن ارضهم وحقهم، لهذا لا يهابون كل ما يقوم به الاحتلال ضدهم من اعتداءات وعنجهية.

ويتمتع المقدسيين بثقة عالية بالنفس والانتصار واستهانة بالمحتل الصهيوني مهما يملك من ترسانة عسكرية تصل الى السلاح النووي قد لا يستوعبها من يعيش خارج فلسطين.

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