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أبو مرزوق يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس إلى روسيا

أبو مرزوق يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس إلى روسيا
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، إن وفد حركته في موسكو، بحث الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

العالم - فلسطين

جاء ذلك، في تغريدة على تويتر، في ختام زيارة وفد قيادي من “حماس” لـ”روسيا”، استمرت يومين.

وقال أبو مرزوق إن وفد حركته بحث “الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وتداعياتها الخطرة، والانتهاكات في الضفة الغربية وغزة”، كما ناقش قضايا إقليمية ودولية.

ووصف أبو مرزوق الزيارة بـ “المثمرة”، وأنها تأتي في إطار “تعميق التشاور والتنسيق الثنائي مع الأصدقاء الروس”.

وأضاف أنه تم “التأكيد المشترك (خلال الزيارة) على رفض التفرّد الأمريكي في القرار الدولي”.

والأربعاء، أعلنت حركة “حماس” أن وفداً منها برئاسة أبو مرزوق، وصل موسكو؛ لبحث آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، ولا سيما الأحداث في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وتتسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، وآخرها صباح الخميس، باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

ونهاية العام الماضي، استقبلت موسكو وفداً من حماس في إطار مساع لإحياء المصالحة الفلسطينية، ووجهت دعوة لاستضافة حوار فلسطيني، إلا أنه لم يتم، لأسباب غير معروفة.

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أبو مرزوق يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس إلى روسيا