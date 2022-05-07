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ليبيا: إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غربي طرابلس

ليبيا: إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غربي طرابلس
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب الإعلام برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي صباح أمس الجمعة، أن أحد زوارق الدوريات التابعة لحرس السواحل الليبي (نقطة حرس السواحل وأمن الموانئ مرسى ديلة بالزاوية غرب طرابلس) تمكن من انقاذ مهاجرين غير قانونيين من عدة جنسيات أفريقية، لم يحدد عددهم.

العالم - ليبيا

وأكد المكتب تلقي زورق آخر من الزاوية نداء استغاثة وتمكنه بعد ذلك من إنقاذ 20 مهاجرا آخرين غرب مدينة زوارة بأقصى الغرب الليبي، مؤكدا أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب.

ويعتبر المهاجرون ليبيا دولة عبور نحو الشواطئ الأوروبية المقابلة شمالا.

وتزايدت بعد الحرب الأهلية الليبية أعداد المهاجرين والعصابات المحلية والدولية التي تمتهن نقل المهاجرين عبر الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر المتوسط، ومنه إلى جزيرة لامبيدوزا أقرب الجزر الإيطالية، بواسطة قوارب تكون متهالكة في الغالب.

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ليبيا: إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غربي طرابلس

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