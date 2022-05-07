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رسميا.. تشيلسي يعلن عن بيع النادي لرجل الأعمال الأمريكي تود بولي

رسميا.. تشيلسي يعلن عن بيع النادي لرجل الأعمال الأمريكي تود بولي
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

‭ ‬أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

العالم - رياضة

وقال النادي اللندني في بيان «يتوقع أن يتم البيع أواخر مايو (أيار) بناء على إتمام جميع الخطوات المطلوبة. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد».

وكانت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية ذكرت أمس الجمعة أن التحالف الذي يقوده بولي المالك الشريك لفريق لوس أنجليس دودجرز بدوري البيسبول الأميركي، في طريقه لإكمال الاستحواذ على النادي اللندني بنهاية الشهر مقابل أربعة مليارات جنيه إسترليني.

وأُرسل العرض الآن إلى الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتظار الموافقة عليه.

وعرض المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات الآن من الحكومة البريطانية، النادي للبيع في مطلع مارس (آذار) في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.

ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، وتضم الملياردير السويسري هانزيورغ فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وحرص إبراموفيتش في صفقة انتقال ملكية نادي تشيلسي إلي الملاك الجدد على وضع شروطا في عقد البيع تفرض علي الملاك الجدد عدم الإستفادة من أي ربح للنادي لمدة 10 سنوات قادمة.

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