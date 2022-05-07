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امير دولة قطر يعتزم زيارة إيران

امير دولة قطر يعتزم زيارة إيران
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

سیتوجه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إلى قطر.

العالم - إيران

وارتفع مستوى علاقات إيران مع دول المنطقة في اطار سياسة الحكومة الايرانية القائمة على تعزيز التعاون مع دول الجوار و من هذالمنطلق من المقرر أن يزور أمير قطر إيران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إلى قطر.

وتأتي زيارة أمير قطر لایران في اطار زیارات مسؤولي دول المنطقة إلى إيران خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الايرانية الحالية مهام عملها.

ومن المقرر ان تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الافراج عن الارصدة الایرانیة المجمدة.
وكانت وكالة "إرنا" قد اعلنت أواخر الشهر الماضي عن زیارة مسؤول إقليمي إلى طهران لمراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الارصدة الایرانیة المجمدة .

ذکر أن طهران والدوحة وقعتا اتفاقيات للتعاون في بعض المجالات المتعلقة باستضافة مونديال 2022.

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