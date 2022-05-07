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تركيا تعلن حصيلة بقتلى جنودها وحزب العمال منذ انطلاق عملية "المخلب- القفل"

تركيا تعلن حصيلة بقتلى جنودها وحزب العمال منذ انطلاق عملية
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن جيش بلاده حيد 73 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) لغاية الآن في عملية "المخلب- القفل" شمالي العراق.

العالم-تركيا

وذكر أكار في تصريح للصحفيين خلال زيارته برفقة قادة عسكريين إلى مقر قيادة القوات البحرية في ولاية مرسين جنوبي البلاد: "القوات التركية تلاحق الإرهابيين في ظل ظروف جوية قاسية، وتواصل اقتحام مخابئهم".

وأضاف أكار أن القوات التركية دمرت 102 مغارة ومخبأ "للإرهابيين"، كما دمرت 524 عبوة ناسفة مصنوعة يدويا.

ولفت إلى أن 10 جنود من القوات التركية قتلوا لغاية الآن خلال العملية العسكرية.

وبين أن عملية "المخلب القفل" تجري بنجاح وفقا للخطة المرسومة لها.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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