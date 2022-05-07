الطيران السعودي يعاود رحلاته الى اسطنبول بعد عامين من مقتل خاشقجي

العالم - السعودية

ونقلت وكالة الأنباء التركية "DHA"، أمس الجمعة، أن أول رحلة مجدولة منذ عامين ستنطلق اليوم السبت، من الرياض ومدينة جدة والمدينة المنورة إلى مطار اسطنبول.

ولفتت وكالة الأنباء التركية إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330.

وتوقفت رحلات الطيران السعودي كما تدهورت العلاقات بين السعودية وانقره عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة بشعة في القنصلية السعودية بإسطنبول ، قبل ان تعود العلاقات مع نقل انقره ملف التحقيق في مقتل خاشقجي الى السلطات السعودية ويلتقي اردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة في مشهد دراماتيكي .