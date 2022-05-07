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الطيران السعودي يعاود رحلاته الى اسطنبول بعد عامين من مقتل خاشقجي

الطيران السعودي يعاود رحلاته الى اسطنبول بعد عامين من مقتل خاشقجي
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن استئناف رحلاتها إلى ولاية اسطنبول التركية، بعد أكثر من عامين على توقفها عقب مقتل خاشقجي.

العالم - السعودية

ونقلت وكالة الأنباء التركية "DHA"، أمس الجمعة، أن أول رحلة مجدولة منذ عامين ستنطلق اليوم السبت، من الرياض ومدينة جدة والمدينة المنورة إلى مطار اسطنبول.

ولفتت وكالة الأنباء التركية إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330.

وتوقفت رحلات الطيران السعودي كما تدهورت العلاقات بين السعودية وانقره عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة بشعة في القنصلية السعودية بإسطنبول ، قبل ان تعود العلاقات مع نقل انقره ملف التحقيق في مقتل خاشقجي الى السلطات السعودية ويلتقي اردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة في مشهد دراماتيكي .

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الطيران السعودي يعاود رحلاته الى اسطنبول بعد عامين من مقتل خاشقجي

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