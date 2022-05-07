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ما اهداف زيارة وزير الدفاع العراقي لصلاح الدين؟

ما اهداف زيارة وزير الدفاع العراقي لصلاح الدين؟
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم السبت، أن زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إلى المحافظة، جاءت للاطلاع على ثلاثة ملفات.

العالم - العراق

وقال قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع اطلع على نتائج عمليات الإرادة الصلبة ،وكذلك على عملية إعادة افتتاح القطعات ضمن هذا القاطع بعد تنفيذ العمليات"، لافتاً الى أن "الزيارة تهدف ايضا إلى الاطلاع على الملف الأمني والنتائج التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة في قاطع منطقتي العيث ومطيبيجة غرب صلاح الدين".

ووصل وزير الدفاع جمعة عناد برفقة وفد أمني رفيع المستوى،صباح اليوم السبت، الى قيادة عمليات صلاح الدين، للاطلاع على سير العمليات والوضع الأمني في المحافظة.

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ما اهداف زيارة وزير الدفاع العراقي لصلاح الدين؟

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