السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قديروف: تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا

قديروف: تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية بنسبة 80%.

العالم ـ أوروبا

وقال قديروف في مقطع فيديو مصور نشره عبر قناته على "تلغرام": "أبلغني دانييل فاسيليفيتش مارتينوف (نائب رئيس إدارة الحرس الروسي في الشيشان) أن بوباسنايا تخضع بنسبة 80% لسيطرة قواتنا المسلحة. وقد أكمل تقسيم المجموعة (القتالية) الجنوبية لتطهير الجزء الخاص بها من المدينة وهي المنطقة الصناعية"، مشيرا إلى أن "الجزء المركزي من المدينة تحت سيطرتنا أيضًا".

وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، اعتبارًا من 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.

روابط ذات صلة

الرئيس الشيشاني:إرسال مجموعة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا

قديروف يعلن مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن ’كتائب الشيخ منصور ودوداييف’ في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يعلن عن "نجاحات" باختراق مصنع آزوفستال في ماريوبول

الرئيس الشيشاني: نحن مواطنون روس وواجبنا الدفاع عن وطننا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا تحظر رفع علم أوكرانيا والأخيرة تصف القرار بصفعة على الوجه

مصر تدين اعتزام الاحتلال الإسرائيلي هدم قرىً بالخليل

المغرب.. الإفلاس يهدد صناديق المعاشات في البلاد

تدخلات الرياض في انتخابات لبنان.. هل هدف السعودية هو "تعرية" الحريري سنياً؟

العراق: العزم والاتحاد الكردستاني يعلنان موقفهما من مبادرة التنسيقي

قديروف: تحرير مدينة جديدة في لوغانسك قريبا