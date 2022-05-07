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مصر تدين اعتزام الاحتلال الإسرائيلي هدم قرىً بالخليل

مصر تدين اعتزام الاحتلال الإسرائيلي هدم قرىً بالخليل
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ القلق من اعتزام سلطات الاحتلال هدم عدد قرى في مسافر يطا وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.

العالم - مصر

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وشدد على أنَّ الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف.

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مصر تدين اعتزام الاحتلال الإسرائيلي هدم قرىً بالخليل

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