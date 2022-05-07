مصر تدين اعتزام الاحتلال الإسرائيلي هدم قرىً بالخليل

العالم - مصر



وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.



وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.



وشدد على أنَّ الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف.