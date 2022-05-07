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سفير الجزائر لدى إيطاليا: مستعدون لقطع الغاز عن إسبانيا إذا أعادت تصديره

سفير الجزائر لدى إيطاليا: مستعدون لقطع الغاز عن إسبانيا إذا أعادت تصديره
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الجزائري لدى إيطاليا، عبد الكريم طواهرية، استعداد بلاده لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما.

العالم -الجزائر

وفي حوار مع وكالة "نوفا الإيطالية، أوضح عبد الكريم طواهرية قائلا: "إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد."

وأضاف طواهرية: "أصدرت الجزائر بيانا رسميا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها".

وفي أواخر أبريل الماضي، شددت الجزائر على أن كميات الغاز الطبيعي الجزائري المسلمة إلى إسبانيا والتي وجهتها ليست سوى تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر خرقا للالتزامات التعاقدية.

وحذرت الحكومة الجزائرية في بيان من أن ذلك قد يؤدي إلى خرق العقد الذي يربط سوناطراك بعملائها الإسبان، وعلى الفور، استجاب الإسبان لمحاولة تهدئة الأجواء.

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