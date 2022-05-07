روسيا تعلن إسقاط طائرتين حربيتين و3 مروحيات تقل قوات أوكرانية

العالم ـ روسيا

أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيانها المسائي، خسائر القوات الأوكرانية لغاية اليوم الجمعة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وصرحت الوزارة أن منظومات صواريخ "إسكندر" التكتيكية دمرت مخزونات صخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة والدول الغربية، كما قضت على أفراد وحدات اللواء الميكانيكي 58 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغراد وكارلوفكا في منطقة خاركوف.

كما أضاف البيان: "أصابت صواريخ عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية 42 منطقة تمركز للقوات البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مدينة فولتشياروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردف البيان: "ضربت الطائرات 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال النهار، ونتيجة الضربات، قُتل ما يصل إلى 210 قوميين متطرفين، وتم إعطاب 39 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وتابع البيان: "خلال النهار، أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 31 مركز قيادة و245 معقلًا ومناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبذلك، يبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 154 طائرة، 115 مروحية، 296 منظومة صواريخ، 764 طائرة مسيرة، 2902 دبابة ومدرعة، 333 راجمة صواريخ، 1378 مدفعية ميدان وهاون، 2728 وحدة مركبة عسكرية خاصة".