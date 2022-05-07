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نائب رئيس الوزراء الروسي يزور طهران قريبا

نائب رئيس الوزراء الروسي يزور طهران قريبا
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية عن زيارة وشيكة لنائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة ، ألكسندر نوفاك ، إلى طهران للقاء النائب الأول للرئيس الايراني .

العالم - ايران

وعقد اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في روسيا بعنوان "اللجنة الاقتصادية المشتركة مع روسيا " ، برئاسة مهدي صفري مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية ، وأعضاء اللجنة المؤلفة من مدراء الاجهزة المعنية وكذلك السفير الايراني كاظم جلالي .

ودعا صفري في هذا الاجتماع مختلف الوكالات والمؤسسات إلى المتابعة الجادة في مسألة عقد اجتماعات اللجان المشتركة.

كما كشف عن الزيارة المرتقبة لنائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة ، ألكسندر نوفاك ، إلى طهران ، ولقائه مع النائب الأول للرئيس الايراني .

التعاون المالي وحل مشاكل النقل والتعاون في مجال مشاريع النفط والغاز هي من بين أهداف عقد اجتماع هذه اللجنة المشتركة. كما سيكون إلغاء التأشيرات من قبل الجانبين للسياحة الجماعية على جدول أعمال الجانبين.

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