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كيان الاحتلال يمدد إغلاق الضفة الغربية ومعابر غزة

كيان الاحتلال يمدد إغلاق الضفة الغربية ومعابر غزة
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن كيان الاحتلال يوم السبت تمديد الإغلاق الشامل الذي تفرضه في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار تعليق عمل المعابر مع قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" أن الإغلاق المفروض في أول مايو، والذي كان من المفترض أصلا يوم أمس الجمعة، تم تمديده حتى يوم الاثنين القادم.

وأوضح أن هذا القرار جاء "بعد تقييم الوضع الأمني"، مشيرا إلى أن تقييما آخر سيجري غدا الأحد.

وذكّر أدرعي بأنه يسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات انسانية وطبية واستثنائية بموافقة "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة هجمات دموية شهدتها فلسطين المحتلة في الآونة الأخيرة وتصعيد التوترات حول مدينة القدس.

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كيان الاحتلال يمدد إغلاق الضفة الغربية ومعابر غزة

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