روسيا وأوكرانيا.. والحرب المفتوحة

العالم - مع الحدث

ماذا تعني تواقيع بايدن على ارسال الأسلحة ودعوة الكونغرس لرصد مبالغ اضافية لها؟

ما تفسير فشل الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق لفرض حظر كامل على الطاقة الروسية؟

هل سقط الرهان الأمريكي على العقوبات وأتى بنتائج عكسية صمد فيها الروبل الروسي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي د. رياض عيد و المتخصص في العلاقات الدولية والاعلام السياسي د. مكرم خوري مخول ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي د. مسلم شعيتو.