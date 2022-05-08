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روسيا وأوكرانيا.. والحرب المفتوحة

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا مع الدخول حلف الأطلسي فيها بالوكالة؟

العالم - مع الحدث

ماذا تعني تواقيع بايدن على ارسال الأسلحة ودعوة الكونغرس لرصد مبالغ اضافية لها؟

ما تفسير فشل الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق لفرض حظر كامل على الطاقة الروسية؟

هل سقط الرهان الأمريكي على العقوبات وأتى بنتائج عكسية صمد فيها الروبل الروسي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي د. رياض عيد و المتخصص في العلاقات الدولية والاعلام السياسي د. مكرم خوري مخول ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي د. مسلم شعيتو.

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