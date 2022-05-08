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الكشف عن ارتفاع مهول لأعداد المصابين بالسكري في اليمن

الكشف عن ارتفاع مهول لأعداد المصابين بالسكري في اليمن
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الجمعية اليمنية لأمراض السكري والغدد الصماء الدكتور "زايد عاطف"، أن اعداد مرضى السكر في اليمن ارتفعت بصورة مهولة في ظل العدوان والحصار الممتد لثماني سنوات.

العالم - اليمن

وقال الدكتور عاطف إن سوء التغذية الناتج عن الحصار من بين أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة أعداد مرضى السكري في اليمن.

الى ذلك لفت اخصائيو مرضى السكري الى ان تعمد تحالف العدوان السعودي الأمريكي القصف وسط المناطق السكنية تسبب في ظهور ملحوظ لأمراض السكر بين الفئات العمرية الصغيرة والنساء.

ووفقا لوزارة الصحة العامة والسكان فخلال 7 سنوات من الحرب والحصار ارتفعت اعداد المصابين بالسكري الى نحو مليون مصاب".

وارجعت ارتفاع اعداد المصابين الى "القصف المكثف للمدن واختلال التوازن الغذائي نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية تسبب في ارتفاع مهول لإعداد المصابين بالسكري.

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