'جفاف العيون'.. أسباب وطرق الوقاية منه!

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بعض أعراض جفاف العين هي:

حرقة

ألم

احمرار

مخاط خيطي

الحكة

الضبابية

الشعور بوجود رمال في العينين

حساسية لضوء الشمس

بعض الأسباب الشائعة لجفاف العين هي وفاق لموقع " healthline":

قضاء وقت مطول أمام الشاشة

القضايا الصحية الأساسية مثل مرض السكري

التعرض للهواء الجاف

نظام غذائي وأسلوب حياة سيء

الجفاف

عدم التوازن الهرموني

مسببات الحساسية

خلل في الغدد الدمعية

ارتداء العدسات اللاصقة

التلوث

إدارة جفاف العيون

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع مشكلة جفاف العين:

يمكن أن تسبب بعض الأدوية جفاف العين، لذا تأكد من أنك يقظ من الآثار الجانبية لأي دواء جديد وابق على اطلاع دائم بذلك.

لمواجهة جفاف العين الناجم عن التلوث، تأكد من ارتداء ملابس واقية ضد الأوساخ والشوائب.

إذا كنت ترتدي العدسات، انتبه جيدًا لعينيك لأن العدسات تجففها.

اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبة عينيك.

لا تنسى أن تغمض عينيك لأن الاستمرار لفترة طويلة دون أن ترمش قد يؤدي إلى جفاف العين.