الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

'جفاف العيون'.. أسباب وطرق الوقاية منه!

'جفاف العيون'.. أسباب وطرق الوقاية منه!
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

 جفاف العين هي حالة فقدان الرطوبة والتشحيم، وهي شائعة إلى حد ما ويمكن أن تكون مدمرة للغاية لنمط الحياة، علاوة على ذلك، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب أضرارًا طويلة المدى على صحة العين.

العالم - منوعات

بعض أعراض جفاف العين هي:

حرقة

ألم

احمرار

مخاط خيطي

الحكة

الضبابية

الشعور بوجود رمال في العينين

حساسية لضوء الشمس

بعض الأسباب الشائعة لجفاف العين هي وفاق لموقع " healthline":

قضاء وقت مطول أمام الشاشة

القضايا الصحية الأساسية مثل مرض السكري

التعرض للهواء الجاف

نظام غذائي وأسلوب حياة سيء

الجفاف

عدم التوازن الهرموني

مسببات الحساسية

خلل في الغدد الدمعية

ارتداء العدسات اللاصقة

التلوث

إدارة جفاف العيون

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع مشكلة جفاف العين:

يمكن أن تسبب بعض الأدوية جفاف العين، لذا تأكد من أنك يقظ من الآثار الجانبية لأي دواء جديد وابق على اطلاع دائم بذلك.

لمواجهة جفاف العين الناجم عن التلوث، تأكد من ارتداء ملابس واقية ضد الأوساخ والشوائب.

إذا كنت ترتدي العدسات، انتبه جيدًا لعينيك لأن العدسات تجففها.

اشرب الكثير من الماء وحافظ على رطوبة عينيك.

لا تنسى أن تغمض عينيك لأن الاستمرار لفترة طويلة دون أن ترمش قد يؤدي إلى جفاف العين.

روابط ذات صلة

تعرف على اسباب تشقق وجفاف الشفاه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد أيام من المطاردة.. الاحتلال يعلن اعتقال منفذي 'عملية إلعاد' +ويدئو

بذكرى مجازر 8 مايو 1945.. الجزائريين "فرنسا العدو الأبدي"

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في مرقد الامام الخميني

الاحتلال يستعين بنوعين من الطائرات للبحث عن منفذي عملية إلعاد

البحرين الأخيرة خليجياً والـ 167 عالميا في حرية الصحافة!

رسالة من 'إسرائيل' لأمريكا.. إذا لم تتم الموافقة على بناء مستوطنات جديدة ستسقط حكومة الاحتلال