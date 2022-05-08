إذا لم تتم الموافقة على بناء مستوطنات جديدة ستسقط حكومة الاحتلال

العالم - الاحتلال

وبحسب موقع “N12” فإنه “بعد قرار بناء حوالي 4000 وحدة سكنية في المناطق وانتقاد الإدارة الأمر، إذا لم يلتئم المجلس الأعلى للتخطيط فلن تكون هناك حكومة”.

وتابع الموقع أن الرسالة التي انتقلت من الاحتلال إلى الولايات المتحدة هي الآتية: “لا يوجد خيار، وإن الأمر لا يتعلق فقط بالاحتياجات على أرض الواقع، وحقيقة أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط لم يتم عقده لفترة طويلة ستؤدي الى انهيار التحالف الحكومي”، حيث أنه “بسبب زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المخطط لها، أجل مكتب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ومكتب وزير الحرب، بيني غانتس، الإعلان عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، ولكن تفسير الحكومة لم يجعل الأمريكيين يفهمون الوضع بل استاءوا بل وأصدروا إدانة”، وفق “I24”.

يأتي ذلك بعدما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانتها لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بآلاف الوحدات السكنية.

بدورها صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، بالقول إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت واضحة منذ البداية حيث نعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين”.

وتابعت بورتر أن “برنامج إسرائيل لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين”.

وكانت “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة أكدت أن اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل، للمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية في المستوطنات.