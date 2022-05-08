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سلاح البحرية الايرانية يعتزم الوصول الى المياه الحرة البعيدة

سلاح البحرية الايرانية يعتزم الوصول الى المياه الحرة البعيدة
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان هذه القوة تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد اكثر من 2000 كم.

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني في تصريحه اليوم الاحد خلال مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين القوة البحرية للجيش ومنظمة الجهاد الجامعي: ان اساس حركة القوة البحرية للجيش هو توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي له رؤية خاصة لتنمية سواحل مكران (جنوب شرق ايران) لذا فان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة الى التربية والتعليم والاهتمام بالتنمية.

واضاف: ان رؤية القوة البحرية للجيش الايراني هي للبحار الحرة ونريد التواجد بصورة دائمة على بعد اكثر من 2 الف كم وبناء عليه يتوجب علينا الاهتمام بتنمية سواحل مكران.

وقال الادميرال ايراني: ان القوة البحرية للجيش هي الساعد الدفاعي للقوات المسلحة الايرانية المتواجدة على بعد اكثر من 2 الف كم في المياه الحرة وتدافع عن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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