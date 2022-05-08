الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صفحة من جرائم المستعمر الفرنسي : مجازر 8 مايو 1945

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تحيي الجزائر الذكرى الـ 77 لشهداء مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها المستعمر الفرنسي صبيحة انتهاء الحرب العالمية الثانية.

روابط ذات صلة

بذكرى مجازر 8 مايو 1945.. الجزائريين "فرنسا العدو الأبدي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل ستحل لعنة العقد الثامن على الاحتلال.. ابوعبيدة يهدد برد غير مسبوق

الرئيس الأسد زار طهران صباح اليوم والتقى قائد الثورة

الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو

"دعم مستقبل سوريا والمنطقة".. تسييس غربي مقرف للقضايا الإنسانية

صفحة من جرائم المستعمر الفرنسي : مجازر 8 مايو 1945

الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب