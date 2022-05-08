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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد الثورة الاسلامية استقبل الرئيس السوري اليوم خلال زيارته لطهران كما اجرى الرئيس الاسد لقاء مع الرئيس ابراهيم رئيسي قبل ان يغادر طهران
قائد الثورة الاسلامية استقبل الرئيس السوري صباح اليوم خلال زيارته الى طهران كما اجرى الرئيس الاسد لقاء منفصلا مع الرئيس ابراهيم رئيسي
موقع نورنيوز: الرئيس السوري زار طهران صباح اليوم والتقى بقائد الثورة الاسلامية والرئيس رئيسي
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: هيئة الأركان تعتقد أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الآن
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقول إن جيش الاحتلال أوصى المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال يحيى السنوار في هذه الفترة
وزارة النقل اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة التداعيات الكارثية المتزايدة للوضع الإنساني نتيجة عدم تنفيذ الهدنة الإنسانية
متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد سريع: شعبنا أمام لحظات فارقة في التاريخ فإما أن يظهر العدو جديته في الهدنة أو أن ينكث كما هي عادته
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: إذا أقدم الاحتلال على اغتيال قادة من المقاومة سيجد ردًا لم يخطر على باله
صفحة من جرائم المستعمر الفرنسي : مجازر 8 مايو 1945
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الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش
تحيي الجزائر الذكرى الـ 77 لشهداء مجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبها المستعمر الفرنسي صبيحة انتهاء الحرب العالمية الثانية.
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الحرب العالمية الثانية
المستعمر الفرنسي
مجازر 8 مايو 1945
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