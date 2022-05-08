الانتخابات اللبنانية..المرحلةالثانية من تصويت المغتربين

العالم - لبنان

قطار الانتخابات النيابية اللبنانية يدخل في مرحلته الثانية للمغتربين في اكثر من ثمان واربعين دولة تمهيدا لاجراء الانتخابات في الداخل في منتصف الشهر الحالي لحسم الفائزين في المقاعد النيابية.

اكثر من مئة واربعة وتسعين الفاً وثلاثمئة وثمانية واربعين مغترباً يتوجهون إلى مراكز الانتخاب في البعثات اللبنانية في الدول التي تعتمد الأحد إجازة رسمية أسبوعية للإدلاء بأصواتهم.

عمليات الاقتراع انطلقت في عدة مدن في استراليا ابرزها في سيدني وملبورن، ثم الإمارات وروسيا ورومانيا ثم قبرص وفرنسا والمانيا وبريطانيا والبرازيل على أن تكون آخر مراكز اقتراع في الولايات الأمريكية.

العدد الاجمالي لمراكز الاقتراع الرئيسية بلغ في بلدان المرحلة الثانية مئة واثنين وتسعين مركزا تتوزع على خمسمئة واحدى وعشرين لجنة فرعية.

وفي السياق نفسه زار رئيس الجمهورية ميشال عون مقر وزارة الخارجية في العاصمة بيروت للاطلاع على مجريات المرحلة الثانية من العملية الانتخابية في الخارج.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد جرت في عشر دول اولها ايران ثم مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق، حيث شارك فيها ثمانية عشر الفا ومئتان وخمسة وعشرين ناخبا من بين ثلاثين الف وتسعمئة وتسعة وعشرين يحق لهم التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة تسعة وخمسين في المئة.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية حوالي سبعمئة وثمانية عشر مرشحا ضمن مئة وثلاث قوائم انتخابية في خمسة عشر دائرة كبرى على مستوى لبنان حيث بلغ عدد مقاعد البرلمان مئة وثمانية وعشرين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.