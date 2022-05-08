لمناقشة إحياء الاتفاق النووي وتأمين الطاقة.. أمير قطر يزور إيران وأوروبا

العالم - ايران

وبحسب وكالة "فارس" أضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الرحلة لم يعلن عنها رسميا حتى الآن، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور إيران ثم يقوم "بزيارة موسعة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وقال المصدر لرويترز إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على كيفية "رأب الصدع" في المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس آذار وكذلك الغاز الطبيعي المسال وأمن الطاقة في المرحلة الأوروبية من الرحلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد أن أمير قطر سيتوجه إلى إيران لتعزيز العلاقات لكنها لم تذكر موعدا محددا أو تفاصيل أخرى.

وسعت ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز روابط الطاقة مع قطر في ظل سعيها إلى توفير بدائل للغاز الروسي وسط مخاوف بشأن الإمدادات وارتفاع الأسعار في ظل الصراع في أوكرانيا.

ويرتبط معظم إنتاج الطاقة القطري بعقود طويلة الأمد، وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إنه لا توجد دولة واحدة لديها القدرة على أن تحل محل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالغاز الطبيعي

المسال في حالة تعطل هذه الإمدادات.

وقال المصدر إن رحلة الأمير تهدف أيضا إلى دفع الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني إلى "أرضية مشتركة جديدة".

ووصلت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود وهو ما يحتاج الى ارادة اميركية لازالة العقبات .