الديوان الملكي يكشف عن الحالة الصحية للملك سلمان 

العالم- السعودية

وقال الديوان الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" إن نتيجة الفحوصات كانت سليمة.

وأشار في بيانه إلى أن الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

واختتم الديوان بيانه بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

وكان الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض في آذار/مارس وقالت وكالة الانباء السعودية انه اجرى 'فحوصات طبية اثر مشاكل صحية في القلب، مضيفة انه تم تغيير بطارية منظّم ضربات القلب.

كما خضع في تموز/يوليو عام الفين وعشرين لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام الفين وعشرة عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

ومع تكرار دخول الملك للمستشفى والاعلان عن ذلك يرى العديد من المراقبين ان الملك يمر بمشاكل صحية كبيرة وانه اصبح في وضع صحي حرج ولم يعد لديه من السلطة الا اسمها وذلك لكبر سنة ومشاكله الصحية المتعددة، مضيفين ان ابنه وولى عهده محمد بن سلمان من يدير البلاد منذ وفترة وان محمد الحاكم الفعلي للمملكة السعودية.

ويعد سلمان بن عبدالعزيز الحاكم العشرون من ال سعود ومن مواليد عام الف وتسعمه وخمسه وثلاثين وقد تجاوز عمره الخمسة والتسعين عاما.

ووصل سلمان للحكم في عام2015 بعد وفاة الملك عبدالله وحصلت في عهده تحولات سياسية كبيرة شبهها العديد بالانقلاب العسكري الصامت؛ حيث اقال سلمان اخوه مقرن بن عبد العزيز وكذلك ابن اخوه محمد بن نايف من ولاية العهد وقلد ابنه محمد بن سلمان المنصب في خطوة لم تكن معهوده في نظام الحكم في السعودية.