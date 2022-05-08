عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تشمل وسائل الإعلام وصادرات النفط

العالم ـ الأميركيتان

وذكر البيت الأبيض في بيان صدر عنه عقب اتصال مرئي بين زعماء G7 شارك فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن قادة مجموعة السبع أعربوا عن "حرصهم على تعزيز مواقع أوكرانيا في ميدان القتال والتفاوض".

وزعم البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل بلاده "دولة منبوذة على الصعيد الدولي... اليوم التزمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بزيادة هذه التكاليف من خلال تبني المزيد من الإجراءات على نحو جماعي بالتوافق مع الصلاحيات والعمليات القانونية لكل شريك".

وتشمل العقوبات الجديدة:

ـ حظر ثلاث قنوات تلفزيونية روسية خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الدولة، هي "القناة الأولى" و"روسيا-1" و"إن تي في"

ـ منع المواطنين الأمريكيين من تقديم الخدمات في مجال المحاسبة وتوفير الثقة وتأسيس الشركات، وخدمات المشورة الإدارية، للأفراد في روسيا.

ـ إصدار قواعد جديدة في الولايات المتحدة تفرض المزيد من العقوبات على قطاع الصناعة في روسيا، تشمل استيراد المنتجات الخشبية والمحركات الصناعية والآليات والمحركات والمراوح ومعدات التهوية والجرافات وغيرها من المنتجات الصناعية والتجارية.

ـ فرض عقوبات على التعامل مع شركة "برومتيخنولوجيا" الروسية التي تنتج البنادق والأسلحة، وسبع شركات للشحن البحري تملك أو تشغل 69 سفينة، وشركة للقطر البحري.

ـ تعليق اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية للتراخيص الممنوحة لتصدير المواد ذات المنشأ والمواد النووية الخاصة والمواد الثانوية والديوتيريوم إلى روسيا.

ـ فرض قيود على منح التأشيرات لنحو 2.6 ألف مسؤول في روسيا وبيلاروس.

ـ تبني سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للمسؤولين العسكريين الروس والمدعوين من روسيا المعينين بأوكرانيا "المنخرطين في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقضايا متعلقة بالفساد العام في أوكرانيا".

ـ فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين تنفيذيين في مصرف "سبيربانك" (وهو أكبر مؤسسة مالية في روسيا) و27 آخرين في "غازبروم بنك" و"بنك موسكو الصناعي" و10 شركات تابعة له.

ـ وأعلن البيت الأبيض أن مجموعة السبع تعهدت بتقليص وارداتها من النفط الروسي تدريجيا أو حظره إطلاقا.