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إعلام اسرائيلي: 'الكابينت' اتخذ قرار باجتياح بري واسع لمنطقة جنين

إعلام اسرائيلي: 'الكابينت' اتخذ قرار باجتياح بري واسع لمنطقة جنين
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "الكابينت" قرر القيام باجتياح بري لواسع لمدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

العالم - الاحتلال

وقالت القناة 12 العبرية:" إن ما يُعرف بـالمجلس الأمني المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينت" اتخذ قرار باجتياح بري واسع لمنطقة جنين".

وبدوره قال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية نير دفوري : "هناك توجه لدى الجيش لعملية عسكرية شاملة ضد جنين، بينما تشكلت معارضة ضد تنفيذ الهجمات ضد قطاع غزة "

وأضاف دفوري :"ما زال الاجتماع جارياً حتى الآن".

ويُشار إلى أن كان أُعلن في وقت سابق اليوم، عن عقد اجتماع لكبار القادة الأمنيين في حكومة الاحتلال خلال جلسة لـ"الكابينت".

جدير ذكره أن غالبية منفذي العمليات البطولية التي أربكت منظومة الاحتلال الأمنية، خرجوا من مدينة جنين التي تشكلت بها حالة مقاومة بعد تشكيل "كتيبة جنين" التي تخوض اشتباكات يومية مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمدينة.

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إعلام اسرائيلي: 'الكابينت' اتخذ قرار باجتياح بري واسع لمنطقة جنين

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