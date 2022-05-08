واشنطن: سنواصل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية

العالم - الأميرکيتان

وقالت المندوبة ليندا توماس غرينفيلد في مقابلة مع "سي إن إن": "نزودهم بالمعلومات الاستخباراتية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا، وكذلك اتخاذ موقف أفضل على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي".

واستدركت غرينفيلد أنّ "القرار بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات، واعتمادهم عليها وآلية التعامل معها، يبقى على عاتقهم"، لافتةً إلى أنّ الولايات المتحدة "لم تتوقف عن دعم أوكرانيا" منذ بداية العملية الخاصة الروسية.

وأضافت: "سنواصل تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه... روسيا شعرت بعواقب الدعم الأميركي لأوكرانيا".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية منذ يومين عن مسؤولين أميركيين إقرارهم بأنّ الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في استهداف السفينة الروسية "موسكفا".

كما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، أنّ الولايات المتحدة وفّرت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية على قتل "الكثير من الجنرالات الروس" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنّ "عسكريّينا على درايةٍ تامة بتسليم الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو بشكل مستمر معطيات استخباراتية وغيرها إلى القوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكداً أنّ هذا الأمر "ليس من شأنه منع تحقيق الأهداف المطروحة ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة".