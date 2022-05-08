الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن: سنواصل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية

واشنطن: سنواصل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنّ واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا ببيانات استخباراتية، لكن كيفية استخدام هذه المعلومات تعود للجيش الأوكراني.

العالم - الأميرکيتان

وقالت المندوبة ليندا توماس غرينفيلد في مقابلة مع "سي إن إن": "نزودهم بالمعلومات الاستخباراتية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا، وكذلك اتخاذ موقف أفضل على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي".

واستدركت غرينفيلد أنّ "القرار بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات، واعتمادهم عليها وآلية التعامل معها، يبقى على عاتقهم"، لافتةً إلى أنّ الولايات المتحدة "لم تتوقف عن دعم أوكرانيا" منذ بداية العملية الخاصة الروسية.

وأضافت: "سنواصل تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه... روسيا شعرت بعواقب الدعم الأميركي لأوكرانيا".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية منذ يومين عن مسؤولين أميركيين إقرارهم بأنّ الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في استهداف السفينة الروسية "موسكفا".

كما ذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار، أنّ الولايات المتحدة وفّرت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية على قتل "الكثير من الجنرالات الروس" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنّ "عسكريّينا على درايةٍ تامة بتسليم الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو بشكل مستمر معطيات استخباراتية وغيرها إلى القوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكداً أنّ هذا الأمر "ليس من شأنه منع تحقيق الأهداف المطروحة ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة".

روابط ذات صلة

الدوما يعلق على العقوبات الأمريكية على القنوات التلفزيونية الروسية

شحنة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 136 ميليون دولار

عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تشمل وسائل الإعلام وصادرات النفط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن: سنواصل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية

الدوما يعلق على العقوبات الأمريكية على القنوات التلفزيونية الروسية

بريطانيا ترفض إعادة آثار رومانية مسروقة من ليبيا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة المحتلة

شحنة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 136 ميليون دولار

تحالف العدوان يحتجز سفينة كلوديا غاز المصرحة