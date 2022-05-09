اشتيه: جرائم إسرائيل بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي

العالم -فلسطین

وقال اشتيه في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على حماية أرضه والذود عن مقدساته مهما غلت التضحيات".

وأضاف أن "عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق أبنائنا"، محملا السلطات الإسرائيلية "لمسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها ارتقاء الشهيد محمود سامي خليل عرام (27 عاما) مساء اليوم جنوب طولكرم".